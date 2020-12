PSG-Basaksehir, sport rumeno contro Coltescu: “No al razzismo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Condanno fermamente qualsiasi commento che possa essere interpretato come razzista, xenofobo o discriminatorio”. Dura presa di posizione da parte del ministro dello sport rumeno Ionut Stroe in merito all’episodio razzista accaduto durante PSG-Basaksehir, gara di Champions League che ha visto protagonista (suo malgrado) il quarto uomo rumeno Coltescu. “Mi scuso a nome dello sport rumeno per questo sfortunato incidente che non ci rappresenta” ha precisato. “Prendiamo le distanze da qualsiasi azione razzista – si legge nella nota della Federcalcio rumena -. Stiamo aspettando il rapporto UEFA per scoprire esattamente cosa è successo”. sportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Condanno fermamente qualsiasi commento che possa essere interpretato come razzista, xenofobo o discriminatorio”. Dura presa di posizione da parte del ministro delloIonut Stroe in merito all’episodio razzista accaduto durante PSG-, gara di Champions League che ha visto protagonista (suo malgrado) il quarto uomo. “Mi scuso a nome delloper questo sfortunato incidente che non ci rappresenta” ha precisato. “Prendiamo le distanze da qualsiasi azione razzista – si legge nella nota della Federcalcio rumena -. Stiamo aspettando il rapporto UEFA per scoprire esattamente cosa è successo”.Face.

AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - James_Senise : RT @ZZiliani: Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti antirazzisti… - _DAGOSPIA_ : PSG-BASAKSEHIR:C’E’CHI DIFENDE IL QUARTO UOMO:‘NEGRU’NON È UN TERMINE -