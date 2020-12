Psg-Basaksehir rinviata, spunta un audio shock: “i rumeni li chiamiamo zingari” [VIDEO] (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La partita tra Psg e Basaksehir valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League è stata rinviata. Il match è stato sospeso nel primo tempo dopo che nei pressi della panchina si è creato un parapiglia: gli ospiti hanno deciso di abbandonare il campo in segno di protesta, il quarto uomo avrebbe offeso l’allenatore in seconda del Basaksehir in modo pesante: “negro”, la frase finita sotto l’occhio del ciclone. Poi la partita non è ripresa e si giocherà oggi alle 18.55. Psg-Basaksehir, l’audio shock spunta un nuovo clamoroso retroscena sulla partita Psg-Basaksehir. Come conferma un VIDEO pubblicato sui social si sentono delle offese dalla panchina della squadra ospite nei confronti degli arbitri: “nel mio paese, i ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La partita tra Psg evalida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League è stata. Il match è stato sospeso nel primo tempo dopo che nei pressi della panchina si è creato un parapiglia: gli ospiti hanno deciso di abbandonare il campo in segno di protesta, il quarto uomo avrebbe offeso l’allenatore in seconda delin modo pesante: “negro”, la frase finita sotto l’occhio del ciclone. Poi la partita non è ripresa e si giocherà oggi alle 18.55. Psg-, l’un nuovo clamoroso retroscena sulla partita Psg-. Come conferma unpubblicato sui social si sentono delle offese dalla panchina della squadra ospite nei confronti degli arbitri: “nel mio paese, i ...

