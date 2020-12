Psg-Basaksehir | Ministro dello Sport francese | «Fatto qualcosa di storico»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roxana Maracineanu,, ha parlato della reazione dei calciatori in Psg-. Le sue dichiarazioni sulla vicenda Roxana Maracineanu,, ha parlato della reazione dei calciatori in Psg-. Ecco le sue parole riportate da Digi. «Sono fiera della reazione dei giocatori. Recentemente abbiamo visto tanti calciatori prendere posizioni in merito al razzismo, ma non li avevo mai visti reagire in campo. È bene che gliivi prendano posizione in merito a certe questioni. Loro sono un esempio per i giovani. I fatti di ieri sera mi hanno dato l’opportunità di spiegare di nuovo ai miei bambini i principi di ...