Psg-Basaksehir, Jorge Jesus: “Ormai qualsiasi cosa dici su un nero viene preso come razzismo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Va molto di moda parlare di razzismo, ma io come libero cittadino ho il diritto di pensarla alla mia maniera. Per esprimere un giudizio completo dovrei sapere cosa è successo esattamente ieri a Parigi, ma diciamo che oggi qualsiasi cosa dici su un nero viene sempre presa come un segnale di razzismo”. Non usa mezze misure il tecnico del Benfica Jorge Jesus, che dopo aver vinto tutto in Sudamerica l’anno scorso con il Flamengo, è tornato in patria e domani guiderà i lusitani nella sfida di Europa League a Liegi contro lo Standard. “Ma se dici la stessa cosa su un bianco – aggiunge Jesus – allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Va molto di moda parlare di razzismo, ma iolibero cittadino ho il diritto di pensarla alla mia maniera. Per esprimere un giudizio completo dovrei sapereè successo esattamente ieri a Parigi, maamo che oggisu unsempre presaun segnale di. Non usa mezze misure il tecnico del Benfica, che dopo aver vinto tutto in Sudamerica l’anno scorso con il Flamengo, è tornato in patria e domani guiderà i lusitani nella sfida di Europa League a Liegi contro lo Standard. “Ma sela stessasu un bianco – aggiunge– allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha ...

