PSG-Basaksehir | Jorge Jesùs controcorrente | “Ora qualunque cosa dici su nero è razzismo”

"Va molto di moda parlare di razzismo, ma io come libero cittadino ho il diritto di pensarla alla mia maniera. Per esprimere un giudizio completo dovrei sapere cosa è successo esattamente ieri a Parigi, ma diciamo che oggi qualsiasi cosa dici su un nero viene sempre presa come un segnale di razzismo".Senza peli sulla lingua il tecnico del Benfica Jorge Jesùs, si esprime così sull'incresciosa vicenda verificatasi durante il match tra PSG e Basaksehir, che ha visto il quarto uomo rendersi protagonista di un episodio razzista che ha portato alla sospensione della sfida del "Parco dei Principi"."Ma se dici la stessa cosa su un bianco, allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha preso piede un certo tipo di onda".

