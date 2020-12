PSG-Basaksehir, il Ministro dello Sport rumeno: «Condanniamo il razzismo» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Ministro dello Sport rumeno e la Federcalcio condannano i fatti di PSG-Basaksehir che hanno visto protagonista il quarto uomo Coltescu L’ANSA riporta le parole di Ionut Stroe (Ministro dello Sport della Romania) e della Federcalcio rumena sul caso del quarto uomo Coltescu in Psg-Basaksehir. Il quarto ufficiale, di nazionalità rumena, è accusato di discriminazione razziale. Ecco le dichiarazioni. IONUT STROE – «Condanno fermamente qualsiasi commento che possa essere interpretato come razzista, xenofobo o discriminatorio». FEDERCALCIO RUMENA – «Stiamo aspettando il rapporto Uefa per scoprire esattamente cosa è successo e agire di conseguenza. La Federcalcio prende le distanze fermamente da qualsiasi azione o dichiarazione con ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ile la Federcalcio condannano i fatti di PSG-che hanno visto protagonista il quarto uomo Coltescu L’ANSA riporta le parole di Ionut Stroe (della Romania) e della Federcalcio rumena sul caso del quarto uomo Coltescu in Psg-. Il quarto ufficiale, di nazionalità rumena, è accusato di discriminazione razziale. Ecco le dichiarazioni. IONUT STROE – «Condanno fermamente qualsiasi commento che possa essere interpretato come razzista, xenofobo o discriminatorio». FEDERCALCIO RUMENA – «Stiamo aspettando il rapporto Uefa per scoprire esattamente cosa è successo e agire di conseguenza. La Federcalcio prende le distanze fermamente da qualsiasi azione o dichiarazione con ...

AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - marioau52719740 : RT @AAlciato: Un giocatore del Basaksehir è andato dai calciatori del Psg e ha detto: Erdogan ci ha ordinato di non rientrare in campo. La… - marilamb2011 : RT @ZZiliani: Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti antirazzisti… -