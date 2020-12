PSG-Basaksehir, frasi razziste e partita sospesa: la UEFA apre inchiesta, congelato il rosso a Webo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Poco più di quattro ore e sarà PSG-Istanbul Basaksehir.Il match valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League ripartirà dal minuto 14. La gara è stata sospesa ieri sera a causa di un presunto insulto razzista rivolto a Pierre Webo da parte del quarto uomo, il rumeno Sebastian Coltescu. Per questo motivo, è stata completamente cambiata la quaterna arbitrale: l'olandese Danny Makkelie dirigerà l'incontro, mentre i guardalinee saranno Mario Diks (Ned) e Marcin Boniek (Pol); Bartosch Frankowsky (Pol) sarà il quarto uomo. Al VAR gli italiani Marco Di Bello e Maurizio Mariani.Intanto, l'UEFA ha ufficialmente aperto un'inchiesta sull'accaduto. Ma non solo; Pierre Webo, espulso poco prima che le squadre decidessero di lasciare il campo, sarà regolarmente in ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Poco più di quattro ore e sarà PSG-Istanbul.Il match valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League ripartirà dal minuto 14. La gara è stataieri sera a causa di un presunto insulto razzista rivolto a Pierreda parte del quarto uomo, il rumeno Sebastian Coltescu. Per questo motivo, è stata completamente cambiata la quaterna arbitrale: l'olandese Danny Makkelie dirigerà l'incontro, mentre i guardalinee saranno Mario Diks (Ned) e Marcin Boniek (Pol); Bartosch Frankowsky (Pol) sarà il quarto uomo. Al VAR gli italiani Marco Di Bello e Maurizio Mariani.Intanto, l'ha ufficialmente aperto un'sull'accaduto. Ma non solo; Pierre, espulso poco prima che le squadre decidessero di lasciare il campo, sarà regolarmente in ...

