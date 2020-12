Psg-Basaksehir, caso razzismo: arbitri rimossi e il ministro chiede scusa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà l'olandese Danny Makkelie a dirigere alle 18.55 il recupero di Psg-Basaksehir , sospesa ieri sera a causa di alcune frasi razziste che sarebbero state pronunciate dal quarto uomo, Coltescu . ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà l'olandese Danny Makkelie a dirigere alle 18.55 il recupero di Psg-, sospesa ieri sera a causa di alcune frasi razziste che sarebbero state pronunciate dal quarto uomo, Coltescu . ...

AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l’esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - James_Senise : RT @ZZiliani: Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti antirazzisti… - _DAGOSPIA_ : PSG-BASAKSEHIR:C’E’CHI DIFENDE IL QUARTO UOMO:‘NEGRU’NON È UN TERMINE -