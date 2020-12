PS4 e PS5, aggiornamento al sistema: tante grosse novità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sony ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento del sistema operativo per PS4 e PS5: tante grosse novità in arrivo Da qualche settimana, la next gen delle console è finalmente realtà. Tantissime le richieste arrivate da parte di milioni utenti in tutto il mondo, che ancora non hanno potuto metter mano alla nuova PS5 per via L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sony ha rilasciato oggi un nuovodeloperativo per PS4 e PS5:in arrivo Da qualche settimana, la next gen delle console è finalmente realtà. Tantissime le richieste arrivate da parte di milioni utenti in tutto il mondo, che ancora non hanno potuto metter mano alla nuova PS5 per via L'articolo proviene da Inews.it.

tuttoteKit : Cyberpunk 2077: alcuni bug e glitch sono già stati risolti #BandaiNamco #CDProjektRED #Cyberpunk2077 #GoogleStadia… - ferruccio4 : @UomoEspo @LittleBigPlanet Esatto. La versione PS5 non si può giocare con i salvataggi creati su PS4. Dovrebbe arri… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Sony, disponibili aggiornamenti di sistema per PS4 e PS5 - SkyTG24 : Sony, disponibili aggiornamenti di sistema per PS4 e PS5 - UomoEspo : @ferruccio4 @LittleBigPlanet (Ok leggo che non vanno sulla versione PS5, immagino tu voglia usare quella. Se usi la… -