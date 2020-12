“Pronti a morire per Trump” il post poi cancellato dei repubblicani dell’Arizona fa discutere

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)per. La retorica delle elezioni americane in questo 2020 è arrivata al punto più estremo, e così copiando involontariamente il Salviniano “pronto aper questo Paese”, i sostenitori di Trump in Arizona hanno pensato che la clip di Rambo IV e la domanda ai propri elettori se fossero pronti a mettere in gioco la propria vita per il presidente uscente. Un’idea che però, proprio come le elezioni, non è andata esattamente come si aspettavano. LEGGI ANCHE > Il tweet definitivo per commentare la sconfitta di Trump alla Corte Suprema Ilsul “pere la frettolosa cancellazione A scatenare la tempesta del “perè stato un tweet di uno dei principali organizzatori del movimento “Stop ...