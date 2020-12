Programmi Tv Mercoledì 9 dicembre 2020 | film da no perdere stasera

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come ogni giorno noi di controcopertina.com vi forniamo il palinsesto completo di tutti i canali televisivi giochi di. A causa delle limitazioni messa in atto dal governo, moltisono in replica o Alcuni di loro non hanno la possibilità di avere nessun il pubblico in studio. Detto questo, molti di voi a causa coprifuoco alle ore 22 molto tempo in casa, quindi, il nostro consiglio è di scegliere uno un documentario fragilità che vedete qui sotto e passare una bellissima serata in spensieratezza. CONSIGLIATI DA NOI ALL TOGETHER NOW canale 5 ore 21.20 A fare spettacolo nello show musicale condotto da Michette Hunziker sono anche i giudici, grande novità della terza edizione: tra una votazione e l’altra, infatti, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax si concedono gualche ...