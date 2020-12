Principesse e made in Italy | quando il guardaroba reale parla italiano

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Regole scritte non ce ne sono ma vestire britannico sarebbe, come si usa dire di questi tempi, una raccomandazione e non un obbligo, se si fa parte della Royal Family. Per quanto si possa essere sovranisti in quanto a stile, ogni anno con quella mole di eventi di gala, impegni pubblici e viaggi di stato come si fa a non cedere alle lusinghe della moda italiana? Quando si accendono i riflettori su di loro, tendenzialmente le donne di casa Windsor sono solite illuminare brand della madrepatria ma andando a curiosare tra i loro outfit si scopre che di creatività made in Italy il loro guardaroba è pieno.