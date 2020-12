Prime pagine quotidiani 10 dicembre: Renzi, Conte e il Recovery plan (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le Prime pagine del 10 dicembre si concentrano nella maggior parte dei casi, sul duro scontro di ieri tra Conte e Renzi. Ancora al centro la questione del Recovery plan e la rabbia degli insoddisfatti. Le Prime pagine dei giornali nazionali La Repubblica: “Renzi-Conte. Il grande duello. Ora la crisi è più vicina” Il quotidiano apre con lo scontro tra Renzi e Conte, particolarmente duro tra i due. Risolta il problema Mes, Italia Viva non arretra sulla governance che dovrà gestire i 196 miliardi provenienti dall’Unione Europa. Il Messaggero: “Roma e la beffa del Recovery” Il giornale diretto da Massimo Martinelli pone l’accento sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledel 10si concentrano nella maggior parte dei casi, sul duro scontro di ieri tra. Ancora al centro la questione dele la rabbia degli insoddisfatti. Ledei giornali nazionali La Repubblica: “. Il grande duello. Ora la crisi è più vicina” Il quotidiano apre con lo scontro tra, particolarmente duro tra i due. Risolta il problema Mes, Italia Viva non arretra sulla governance che dovrà gestire i 196 miliardi provenienti dall’Unione Europa. Il Messaggero: “Roma e la beffa del” Il giornale diretto da Massimo Martinelli pone l’accento sulla ...

GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #9dicembre: 'Ronaldo ribalta Messi', 'Il re è Cristiano', 'Che Juve!' ?? - fabiochiusi : Ieri in Italia sono morte 993 persone per COVID-19. Queste sono alcune delle prime pagine dei giornali in edicola. - Pasky973 : Il piano B Domani su tutte le prime pagine. ?????? #Cappello umilia #Conte ?????? - alemante : Mi raccomando .@Gazzetta_it : SEMPRE GROSSE PRIME PAGINE PER L’INTER E LUKAKU E LA LULA E ANTONIO CONTE E BLA BLA B… - al3pil8 : @carlolaudisa Fate rivedere i titoli celebrativi delle prime pagine di quando sto poveretto danese arrivò... ?????? -