Prima sconfitta in trasferta per la Pallacanestro Trapani

Parziali: (22-26; 35-38; 69-59; 87-73). BCC Treviglio: Frazier 28 (5/12, 5/9), Nikolic 23 (4/7, 3/4), Pepe 15 (3/3, 2/6), Reati 7 (2/4, 1/3), Borra 6 (3/6), Sarto 6 (0/5, 1/2), D'Almeida 2 (1/1), Taddeo (0/1 da tre), Bogliardi, Manenti, Corini ne, Amboni ne. Allenatore: Devis Cagnardi. 2B Control Trapani: Corbett 19 (3/4, 3/7), Renzi 15 (1/4,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

SANDRIGO Ci ha preso gusto il Galileo Follonica che conquista a Sandrigo la seconda vittoria stagionale. Poca gloria per i vicentini, sconfitti 1-7 dai ragazzi di Sergio Silva, sempre in totale ...

Champions League: il Real scaccia i fantasmi, 'Gladbach ko (ma agli ottavi). Avanti l'Atletico

Sorridono le due squadre di Madrid: 2-0 merengues sul ‘Gladbach (che passa per l'effetto dello 0-0 fra Inter e Shakhtar), stesso punteggio per gli uomini ...

