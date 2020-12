Previsioni Meteo oggi mercoledì 9 dicembre | ALLERTA ROSSA (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella giornata di oggi le Previsioni Meteo di mercoledì 9 dicembre al nord, maltempo tra Lombardia e Triveneto con piogge abbondanti e nevicate dai 600-900m. Migliora in serata con tempo più asciutto. Al centro tratti instabile con piogge e rovesci intermittenti, localmente anche temporaleschi sul Tirreno, meglio altrove. Al sud maltempo sul basso Tirreno con piogge e temporali L'articolo Previsioni Meteo oggi mercoledì 9 dicembre ALLERTA ROSSA proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella giornata diledial nord, maltempo tra Lombardia e Triveneto con piogge abbondanti e nevicate dai 600-900m. Migliora in serata con tempo più asciutto. Al centro tratti instabile con piogge e rovesci intermittenti, localmente anche temporaleschi sul Tirreno, meglio altrove. Al sud maltempo sul basso Tirreno con piogge e temporali L'articoloproviene da www.week.com.

