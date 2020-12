Presidio del pubblico impiego, protesta sindacale sotto il Palazzo del Governo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Sicurezza, assunzioni, contratti. Presidio unitario di Cgil, Cisl e Uil per sollecitare la riforma della Pubblica Amministrazione fondata su quei tre elementi fondanti. La protesta sindacale contro il mancato rinnovo del contratto, le mancate assunzioni ma soprattutto contro le numerose dimenticanze del Governo e le promesse disattese. L’intero settore della pubblica amministrazione va rivisto a giudizio dei sindacati e così, nonostante la fitta pioggia, sotto il Palazzo del Governo è stata confermata l’annunciata manifestazione. Giannaserena Franzè della Fp Cgil ha detto: “Rivendichiamo il ruolo del pubblico impiego e dell’importanza dei servizi che stanno offrendo in questo momento cosi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Sicurezza, assunzioni, contratti.unitario di Cgil, Cisl e Uil per sollecitare la riforma della Pubblica Amministrazione fondata su quei tre elementi fondanti. Lacontro il mancato rinnovo del contratto, le mancate assunzioni ma soprattutto contro le numerose dimenticanze dele le promesse disattese. L’intero settore della pubblica amministrazione va rivisto a giudizio dei sindacati e così, nonostante la fitta pioggia,ildelè stata confermata l’annunciata manifestazione. Giannaserena Franzè della Fp Cgil ha detto: “Rivendichiamo il ruolo dele dell’importanza dei servizi che stanno offrendo in questo momento cosi ...

