Prescrizione tributi | sanzioni | interessi | il punto della Cassazione

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il rapporto tra contribuente e Fisco non sempre è dei migliori, e non di rado capita di leggere sui giornali di nuovi casi di evasione fiscale o di altri comportamenti certamente non cristallini. Ebbene, qui di seguito vogliamo fare chiarezza su quelli che sono gli obblighi dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero quali sono i termini died? E’ interessante illustrarli per far capire al contribuente che anche l’Agenzia delle Entrate ha delle scadenze da rispettare, e a cui non può sottrarsi. Ecco allora cosa ha recentemente indicato la Corte di. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul bonifico irrevocabile, quando di fa e perchè conviene, clicca qui....