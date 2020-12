Posticipato ancora il tour 2021 dei Pinguini Tattici Nucleari: le nuove date nei palasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Viene Posticipato di nuovo il tour 2021 dei Pinguini Tattici Nucleari. Non c’è pace per l’atteso debutto del gruppo nei palasport che da marzo 2020 è stato rimandato prima all’autunno dello stesso anno e poi a febbraio 2021 per essere adesso nuovamente Posticipato ai mesi di settembre e ottobre 2021. I biglietti già acquistati dai fan rimangono validi per le nuove date che BPM Concerti e Trident Music sono spiacenti di rimandare ancora a fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. La pandemia mondiale non lascia altra via di scampo ai concerti che, nuovamente, sono costretti a posticipi. Il traguardo tanto ambìto dai Pinguini ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vienedi nuovo ildei. Non c’è pace per l’atteso debutto del gruppo neiche da marzo 2020 è stato rimandato prima all’autunno dello stesso anno e poi a febbraioper essere adesso nuovamenteai mesi di settembre e ottobre. I biglietti già acquistati dai fan rimangono validi per leche BPM Concerti e Trident Music sono spiacenti di rimandarea fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. La pandemia mondiale non lascia altra via di scampo ai concerti che, nuovamente, sono costretti a posticipi. Il traguardo tanto ambìto dai...

