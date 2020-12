Polemica sulla battuta del telecronista di Rai Sport durante il rally di Monza. L’ex ministra Fedeli: “Volgare e sessista, la Rai avvii subito un procedimento disciplinare” | VIDEO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Polemica sulla battuta sessista del telecronista di Rai Sport VIDEO È Polemica sulla battuta sessista pronunciata da un telecronista di Rai Sport al termine del rally di Monza, andato in onda nel pomeriggio di martedì 8 dicembre. Commentando la vittoria del pilota Sébastien Ogier, che ha conquistato il suo settimo titolo mondiale a discapito di Ott Tänak, il telecronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi si è lasciato scappare quella che lui stesso ha definito una “battutaccia”. Il giornalista ha infatti affermato: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)deldi Raipronunciata da undi Raial termine deldi, andato in onda nel pomeriggio di martedì 8 dicembre. Commentando la vittoria del pilota Sébastien Ogier, che ha conquistato il suo settimo titolo mondiale a discapito di Ott Tänak, ildi RaiLorenzo Leonarduzzi si è lasciato scappare quella che lui stesso ha definito una “ccia”. Il giornalista ha infatti affermato: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la ...

marco_bragazzi : Nella polemica sulla mascherina #Boschi #Gruber, mi duole dirlo, ma la Santa Maria Elena ha ragione. Il gossip non… - jacko_cecilia : Mi sono imbattuta sulla polemica della #pastiera e volevo dire che io so fare anche cosine come questa... #perdire… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Nuova polemica su Cervinia: 'Oscura le telecamere sulla partenza degli sciatori' - yoonminyj : RT @WillHerondaleJC: forse se siete arrivati a fare polemica anche sulla vergine Maria è arrivato il momento di chiudere twitter, non frain… - kittesencul : @AlbertoLofoco @Moonlightshad1 @meb Anche secondo me la polemica sulla mascherina è ai livelli dei calzini turchesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica sulla Il caso Tolkien, polemica sulla raccolta di fondi per salvare la casa di Oxford: “E’ un’impresa di gruppi cristiani” La Stampa Rai Sport battuta sessista del telecronista al rally di Monza: “Donna nanak tutta Tanak”

Polemiche per la battuta sessista del telecronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi. In collegamento dal rally di Monza. Un gioco di parole sul cognome del pilota estone uscente Ott Tanak: “Mi voglion ...

Polemiche social ad Atripalda sulle indennità di risultato al massimo percepite a fine anno dai capisettore del Comune

Polemiche social ad Atripalda sulle indennità di risultato al massimo percepite a fine anno dai capisettore del Comune. E’ il gruppo di Facebook “Abc – A ...

Polemiche per la battuta sessista del telecronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi. In collegamento dal rally di Monza. Un gioco di parole sul cognome del pilota estone uscente Ott Tanak: “Mi voglion ...Polemiche social ad Atripalda sulle indennità di risultato al massimo percepite a fine anno dai capisettore del Comune. E’ il gruppo di Facebook “Abc – A ...