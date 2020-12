Pogba alla Juventus, il ritorno è realtà: lo scambio è possibile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paul Pogba può tornare alla Juventus. Il nome del Polpo è di nuovo di moda in ottica calciomercato. Complici le recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, il futuro del centrocampista sembra essere ben lontano dal Manchester United. Ecco perché come riporta il The Athletic, pare che tra Red Devils e Vecchia Signora possa essere messo in atto uno scambio di altissimo livello.Pogba alla Juventus, Dybala al Manchester Unitedcaption id="attachment 1047013" align="alignnone" width="636" Dybala (getty images)/captionIl progetto di scambio tra le due squadre era già stato ipotizzato in passato ma sembra diventato ancor più di "moda" in queste ore. Juventus e Manchester United, già in vista del mercato di gennaio o al più tardi per ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paulpuò tornare. Il nome del Polpo è di nuovo di moda in ottica calciomercato. Complici le recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, il futuro del centrocampista sembra essere ben lontano dal Manchester United. Ecco perché come riporta il The Athletic, pare che tra Red Devils e Vecchia Signora possa essere messo in atto unodi altissimo livello., Dybala al Manchester Unitedcaption id="attachment 1047013" align="alignnone" width="636" Dybala (getty images)/captionIl progetto ditra le due squadre era già stato ipotizzato in passato ma sembra diventato ancor più di "moda" in queste ore.e Manchester United, già in vista del mercato di gennaio o al più tardi per ...

