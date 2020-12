Poesia per il sociale con PomeBooks Rosa Mancini | Portiamo la bellezza nella Napoli degradata

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) di Rosina Musella È partita giovedì 3 dicembre l’iniziativa, ideata dall’associazione culturale Poesie Metropolitane, che si occupa di creare uno spazio virtuale per la promozione di opere di autori della scena partenopea e di sostenere librerie e famiglie in difficoltà tramite la donazione di libri. Poesie Metropolitane nasce anel 2016, da un’idea di, e evento dopo evento cresce, alimentandosi del sostegno di numerosi collaboratori e sostenitori. L’associazione, che oggi conta più di cento associati su tutto il territorio italiano, in questi anni ha portato avanti molteplici iniziative, tutte con l’obiettivo di metteree arte a servizio del mondo e della città. Per citarne alcuni esempi ci sono state il contest “Attacco d’arte poetico”, realizzato insieme al ...