Pochissimi casi di Covid nella comunità cinese di Prato e Napoli: spunta l’ipotesi del vaccino clandestino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I cinesi di Napoli e Prato immuni al Covid: ipotesi vaccino I cinesi che vivono a Napoli e Prato sembrano essere praticamente immuni al Covid, motivo per cui è stata avanzata l’ipotesi che un vaccino anti Coronavirus possa circolare clandestinamente tra la comunità. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, a Prato, comune toscano che ospita una delle comunità cinesi più numerose d’Italia, dall’inizio della pandemia sarebbero solo 100 i cittadini cinesi risultati positivi al Covid su un totale di circa 26mila. A Napoli, dove risiedono circa 5mila cittadini cinesi, sarebbero solo 5 i casi di Coronavirus registrati all’interno della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I cinesi diimmuni al: ipotesiI cinesi che vivono asembrano essere praticamente immuni al, motivo per cui è stata avanzatache unanti Coronavirus possa circolare clandestinamente tra la. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, a, comune toscano che ospita una dellecinesi più numerose d’Italia, dall’inizio della pandemia sarebbero solo 100 i cittadini cinesi risultati positivi alsu un totale di circa 26mila. A, dove risiedono circa 5mila cittadini cinesi, sarebbero solo 5 idi Coronavirus registrati all’interno della ...

OlmostFifty : @RosellaLara19 Ma se non fosse così, perché negli altri Paesi è accaduta la stessa cosa? Perché gli altri governi u… - AlviseContarini : RT @PieroSavaresi: @f_ronchetti Avevo letto in merito, solo pensavo fosse isolato solo in quel paese e a pochissimi casi, qui sembra che la… - PieroSavaresi : @f_ronchetti Avevo letto in merito, solo pensavo fosse isolato solo in quel paese e a pochissimi casi, qui sembra c… - Hollywood241077 : @SfortunatoD @MoriMrc Ecco, parliamo degli altri Paesi scandinavi. Pochissime restrizioni anche loro, pochissimi ca… - ncaramatti : @sonospento @RoccoTodero La diffusione de contagio è per lo più in ambienti chiusi e in ambito familiare. Se fosse… -