"Più interessata alle mie foto..." Scintille tv tra Boschi e Gruber (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesca Galici Dopo i botta e risposta stizziti durante Otto e mezzo, Maria Elena Boschi si è sfogata su Twitter lamentandosi del comportamento di Lilli Gruber Maria Elena Boschi è stata ospite di Lilli Gruber nel suo programma di approfondimento politico Otto e mezzo. Tra le due si percepiva una certa tensione, mal celata da entrambe le parti. L'ex ministro ha più volte risposto con tono cortese ma evidentemente irritato alle domande della giornalista, che non si è limitata all'aspetto politico della vita della deputata di Italia Viva ma ha anche sviato su temi più pungenti e meno politici, infastidendo la sua ospite. Maria Elena Boschi durante l'intervista ha cercato di mostrarsi tranquilla ma in alcuni momenti non è riuscita a nascondere il fastidio, esplicitato al ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesca Galici Dopo i botta e risposta stizziti durante Otto e mezzo, Maria Elenasi è sfogata su Twitter lamentandosi del comportamento di LilliMaria Elenaè stata ospite di Lillinel suo programma di approfondimento politico Otto e mezzo. Tra le due si percepiva una certa tensione, mal celata da entrambe le parti. L'ex ministro ha più volte risposto con tono cortese ma evidentemente irritatodomande della giornalista, che non si è limitata all'aspetto politico della vita della deputata di Italia Viva ma ha anche sviato su temi più pungenti e meno politici, infastidendo la sua ospite. Maria Elenadurante l'intervista ha cercato di mostrarsi tranquilla ma in alcuni momenti non è riuscita a nascondere il fastidio, esplicitato al ...

publish70628725 : “Più interessata alle mie foto…” Scintille tv tra Boschi e Gruber - TIZIANAPOESIA : RT @Tiziana99296006: @stanzaselvaggia Bella figura davvero ha fatto la Gruber...urlava come un oca impazzita, interrompeva Boschi parlandol… - ditaredrum : Comunque non penso di essere più interessata nel Tipo cioè mi manca un po’ la parte fisica e stop e devo ringraziar… - yassassin1978 : @heythere_b Non so se la chiesa sia più interessata alle mutande dei maschietti - picovive : A proposito di sessismo e di menti 'deformate', ma ho capito male o la #gruber era più interessata a con chi tromba… -

Ultime Notizie dalla rete : Più interessata Ha ruote carenate e corpo vettura futuristico. Ecco l'auto più strana mai realizzata autoblog.it