Piano anticrisi Ecco cosa farà la Bce

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tutto pronto. O quasi. C’è enorme attesa per quello che si preannuncia essere l’evento clou di dicembre, il meeting di politica monetaria della Banca centrale europea, previsto per la giornata di domani. Alle 13:45 i fari di tutti i mercati mondiali saranno puntati sulla Bce di Francoforte. A quell’ora verranno infatti comunicate le decisioni del Consiglio direttivo sulle nuove misure da mettere in campo contro la crisi pandemica e contro la seconda ondata di contagi, che sta minacciando le prospettive di ripresa e, dal punto di vista monetario, di normalizzazione dell’inflazione (attualmente insidiosamente bassa, anzi negativa). In diverse occasioni la presidente Christine Lagarde ha posto enfasi su due aspetti chiave da attendersi in questa fine d’anno. Il minimo comun denominatore è la ricalibrazione degli strumenti di politica monetaria. E così, domani, sembra proprio che sarà. Il ...