Piacenza-Novara | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tutto quello che c’è da sapere su, recupero della 12° giornata del campionato di Serie C – Girone A non andata in scena lo scorso 21 novembre a causa di alcune positività al Covid-19 nelle due. IL MOMENTO DELLa sonorissima vittoria per 6-0 ottenuta domenica pomeriggio contro la Pro Sesto di Francesco Parravicini ha dato un importante slancio in avanti alla squadra di Mister Vincenzo Manzo che, complici le sconfitte di Pistoiese e Giana Erminio e il pareggio dell’Olbia, ha rosicchiato punti importanti in chiave salvezza. La sconfitta dei toscani sul campo del Lecco ha infatti permesso agli emiliani di scavalcarli in classifica lasciando loro il penultimo posto, mentre la disfatta dei gorgonzolesi sul terreno della capolista Renate e il pareggio a reti bianche tra sardi e ...