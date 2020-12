Pericolo Valanghe. Allerta meteo mercoledì 9 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AllertameteoFVG focus Valanghe. Sulle Alpi Carniche Pericolo Valanghe molto forte 5 su scala di 5 e forte 4 su 5 sul resto del territorio. Prestare la massima attenzione ed evitare gli spostamenti non necessari per possibile coinvolgimento della viabilità. Probabili molte Valanghe spontanee di medie e di grandi dimensioni e talvolta anche molto grandi, in particolare sulle Alpi Carniche, lungo i percorsi abituali in tutte le esposizioni anche sotto il limite del bosco. Probabili Valanghe da slittamento su tutti i pendii ripidi prativi con dimensioni anche grandi o molto grandi. I fenomeni valanghivi potranno anche interessare la viabilitànormalmente soggetta a Valanghe posta oltre 600-800 m. Ovunque, sui pendii ripidi, risulterà facile staccare ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 9 dicembre 2020)FVG focus. Sulle Alpi Carnichemolto forte 5 su scala di 5 e forte 4 su 5 sul resto del territorio. Prestare la massima attenzione ed evitare gli spostamenti non necessari per possibile coinvolgimento della viabilità. Probabili moltespontanee di medie e di grandi dimensioni e talvolta anche molto grandi, in particolare sulle Alpi Carniche, lungo i percorsi abituali in tutte le esposizioni anche sotto il limite del bosco. Probabilida slittamento su tutti i pendii ripidi prativi con dimensioni anche grandi o molto grandi. I fenomeni valanghivi potranno anche interessare la viabilitànormalmente soggetta aposta oltre 600-800 m. Ovunque, sui pendii ripidi, risulterà facile staccare ...

TgrVeneto : Livello rosso, ovvero massimo di pericolo. La Neve umida e pesante rischia di venire a valle. L'appello degli ammin… - Agenzia_Ansa : Maltempo: allerta arancio in Friuli, scuole chiuse in 57 comuni Pericolo valanghe 5 su 5 in Carnia; 800 utenze sen… - Agenzia_Ansa : Il fiume #Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese #maltempo #ANSA - FLiotta_ : RT @ProtCivReg_FVG: #AllertameteoFVG focus VALANGHE. Sulle Alpi Carniche pericolo valanghe molto forte 5 su scala di 5 e forte 4 su 5 sul r… - MassimoChiaram7 : RT @ProtCivReg_FVG: #AllertameteoFVG focus VALANGHE. Sulle Alpi Carniche pericolo valanghe molto forte 5 su scala di 5 e forte 4 su 5 sul r… -

Ultime Notizie dalla rete : Pericolo Valanghe Neve. In montagna elevato pericolo valanghe: la mappa del rischio Lecco Notizie Maltempo, ancora disagi al traffico ferroviario: 150 vigili del fuoco impegnati nella notte

In Alto Adige si registrano 2.300 utenze senza corrente. Resta elevato il pericolo valanghe (4 su una scala di 5)

Meteo Neve – Forte rischio valanghe oggi sulle Alpi

Pericolo molto forte in Friuli sulle Alpi Carniche. Dopo giornate consecutive di neve abbondante, sulle Alpi il pericolo valanghe rimane ancora elevatissimo. In particolare, secondo l’ultimo bollettin ...

...Pericolo molto forte in Friuli sulle Alpi Carniche. Dopo giornate consecutive di neve abbondante, sulle Alpi il pericolo valanghe rimane ancora elevatissimo. In particolare, secondo l’ultimo bollettin ...