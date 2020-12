Perché la Corte Suprema ha lasciato a secco Trump

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) I tentativi della campagna di Donalddi rovesciare l’esito delle presidenziali per vie legali approdano alla, che respinge un’istanza sulla Pennsylvania, ma che riceve un ricorso dal Texas contro le modifiche alle procedure di voto nelle ultime elezioni in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin: il Texas chiede di congelare i grandi elettori del Collegio elettorale in questi quattro Stati, che ne hanno complessivamente 62, e di rinviare la riunione del 14 dicembre, quando il Collegio elettorale sarà chiamato ad eleggere formalmente il presidente. Il ricorso, annunciato dal procuratore generale del Texas Ken Paxton, sostiene che i quattro Stati non hanno adeguatamente protetto dalle frodi il voto per posta – esteso a causa della pandemia – riducendo così “il peso dei voti espressi negli Stati che rispettano” i ...