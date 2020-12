Perché il Miur contesta i suoi stessi dati sui contagi nelle scuole? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images)Una “cantonata“. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha commentato i numeri sui contagi da Sars-Cov-2 nelle scuole che Wired ha pubblicato lo scorso 30 novembre. Quasi 65mila persone tra studenti, personale docente e non sono state segnalate tramite un questionario da parte dei presidi di tutta Italia al Miur, con un monitoraggio deciso e regolato da viale Trastevere che coinvolge direttamente i dirigenti degli istituti. Perché allora contestarne i dati, una volta che sono stati resi pubblici, affermando che in realtà i numeri sono più bassi e scaricando la colpa ai giornalisti? Ma partiamo dall’inizio. Dopo l’estate, vista la ripartenza delle lezioni scolastiche dal 14 settembre, il ministero ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images)Una “cantonata“. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha commentato i numeri suida Sars-Cov-2che Wired ha pubblicato lo scorso 30 novembre. Quasi 65mila persone tra studenti, personale docente e non sono state segnalate tramite un questionario da parte dei presidi di tutta Italia al, con un monitoraggio deciso e regolato da viale Trastevere che coinvolge direttamente i dirigenti degli istituti.allorarne i, una volta che sono stati resi pubblici, affermando che in realtà i numeri sono più bassi e scaricando la colpa ai giornalisti? Ma partiamo dall’inizio. Dopo l’estate, vista la ripartenza delle lezioni scolastiche dal 14 settembre, il ministero ...

