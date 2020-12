Perché ho scelto Austin. Così Biden prova a blindare il capo del Pentagono (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “È la persona di cui abbiamo bisogno in questo momento”. Così, con un editoriale su The Atlantic, il presidente eletto Joe Biden ufficializza la scelta del generale Lloyd Austin III per la guida del suo Pentagono, provando da subito a convincere il Congresso, da cui dovrà arrivare una deroga legislativa che si preannuncia tutt’altro che facile. Dopo 24 ore di indiscrezioni, conferme non ufficiali e commenti di esperti e addetti ai lavori sulla possibile nomina per il generale dell’Alabama, già comandante dello US CentCom con Barack Obama, Biden è uscito allo scoperto. LA SITUAZIONE Ventiquattro ore in cui il dibattito si è acceso sull’opportunità della nomina, visto che non sono passati i sette anni dal ritiro dal servizio attivo richiesti dalla legge. Ciò richiederà un iter aggravato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “È la persona di cui abbiamo bisogno in questo momento”., con un editoriale su The Atlantic, il presidente eletto Joeufficializza la scelta del generale LloydIII per la guida del suondo da subito a convincere il Congresso, da cui dovrà arrivare una deroga legislativa che si preannuncia tutt’altro che facile. Dopo 24 ore di indiscrezioni, conferme non ufficiali e commenti di esperti e addetti ai lavori sulla possibile nomina per il generale dell’Alabama, già comandante dello US CentCom con Barack Obama,è uscito allo scoperto. LA SITUAZIONE Ventiquattro ore in cui il dibattito si è acceso sull’opportunità della nomina, visto che non sono passati i sette anni dal ritiro dal servizio attivo richiesti dalla legge. Ciò richiederà un iter aggravato ...

