“Perché ho detto al paziente «tra dieci minuti muori»”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Angelo Cefalo, medico del 118 di Taranto, ha chiarito nel corso di una conferenza stampa la frase che qualche giorno fa la figlia di un degente morto per COVID-19 aveva denunciato: “Tra” “Hoche se continuava così doposarebbe morto? Non ricordo bene l’esatta frase ma è stata mal interpretata.perché io gli dovevo mettere comunque un po’ di timore a questo signore che continuava a dire di no, rifiutandosi di indossare la maschera. Non è che dopoè morto. Gli hocosì per rinforzare quella che era in quel momento la mia disperazione da medico emergentista. Come sempre dice il nostro direttore, il nostro lavoro si basa non sui ...