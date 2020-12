"Pensavo fosse un gioco". Stefania Orlando massacrata in tv? La decisione estrema del marito: terremoto al GfVip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da qualche giorno, nel mirino degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, ci è finita Stefania Orlando. Sembra essere lei, dopo l'addio di Elisabetta Gregoraci, il bersaglio prediletto dei concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella diretta di lunedì, il durissimo attacco subito da Patrizia De Blanck. Poi le critiche aspre di Dayane Mello e di Adua Del Vesco. Insomma, il classico gioco al massacro. Una situazione che però non piace, affatto, al marito della Orlando, il musicista Simone Gianlorenzi, che ha preso una decisione drastica: addio a tutti i social, almeno una lunga pausa. A rivelarlo è il diretto interessato, con un cinguettio su Twitter: "Entro in modalità detox, Pensavo fosse un gioco e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da qualche giorno, nel mirino degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, ci è finita. Sembra essere lei, dopo l'addio di Elisabetta Gregoraci, il bersaglio prediletto dei concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella diretta di lunedì, il durissimo attacco subito da Patrizia De Blanck. Poi le critiche aspre di Dayane Mello e di Adua Del Vesco. Insomma, il classicoal massacro. Una situazione che però non piace, affatto, aldella, il musicista Simone Gianlorenzi, che ha preso unadrastica: addio a tutti i social, almeno una lunga pausa. A rivelarlo è il diretto interessato, con un cinguettio su Twitter: "Entro in modalità detox,une ...

