Pelagotti | “Normale ci siano pressioni a Palermo | Boscaglia ha personalità da vendere Tifosi? Il mio messaggio”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Albertoe il momento vissuto dal.Instagram, ilnella top 10 dei club di terza serie più popolari al mondo: l’elenco completoL'estremo difensore rosanero lancia un messaggio in vista delle prossime gare e spera di poter festeggiare qualcosa da qui alla fine della stagione. Il portiere toscano, concessosi a "Zona Vostra" in onda su Trm, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Ecco uno stralcio dell'intervista che andrà in onda per intero nella serata di giovedì 10 dicembre.Vecchio, sospensione revocata al legale dei Tuttolomondo: aveva l’obbligo di presentarsi alla polizia"Lanon si può comprare, tra di noi ci sono tanti ragazzi che la possiedono e in particolar modo direi misterche riesce a gestire sempre al meglio il gruppo. ...