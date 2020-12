Paura a Sant’Antimo | pitbull gira libero in città Si cerca il proprietario

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Attimi diin queste ore a. Undal pelo grigio scuro, con un collare bianco, sta girovagando per le strade del centro. Un automobilista di passaggio l’ha filmato in via Roma mentre zampettava in mezzo alla carreggiata.girovaga tra la gente Non è chiaro se l’animale si sia perso sfuggendo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.