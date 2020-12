Pattinaggio | i Campionati Italiani 2021 in scena sabato 12 e domenica 13 dicembre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Importante appuntamento questo fine settimana a Egna per ididi figura. Una due giorni,12 e13, che porterà sul ghiaccio della Würth Arena tutti i talenti del panorama tricolore. In programma tutte le gare delle categorie senior (uomini, donne, danza e coppie di artistico) con l’aggiunta della danza junior. Per quanto riguarda gli uomini, occhi puntati sullo scontro al vertice tra Daniel Grassl (Fiamme Oro), sin qui dominatore anche del Gran Premio Italia, e gli sfidanti, nonché compagni di allenamento, Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Gabriele Frangipani(Fiamme Oro). Sfide importanti anche sul versante femminile con Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio), campionessa junior uscente, che vuole ripetersi anche ...