Pattinaggio artistico | Campionati Italiani 2020 | Alessia Tornaghi cerca il tris | tante atlete in lizza per il podio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà una gara incerta e, per certi versi, entusiasmante quella della specialità individuale femminile che andrà in scena questo fine settimana aidi, rassegna che verrà disputata sabato 12 e domenica 13 dicembre presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Ben sette pattinatrici infatti hanno tutte le carte in regola per conquistare almeno una posizione del, ovviamente con dovute e doverose differenze; per questo motivo la parola d’ordine, per tutte le concorrenti, sarà una: sbagliare il meno possibile, aspetto non facile considerando il contesto. L’atleta più attesa è certamente, pronta al riscatto dopo il problematico esordio stagionale del Gran Premio Italia di Trento, ...