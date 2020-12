Pattinaggio artistico | Alexander Lakernik sul futuro della stagione | “Il 10 dicembre la decisione sugli Europei”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildelle competizioni più importantididi figura – I Campionati Europei di Zagabria (Croazia), previsti dal 25 al 31 gennaio, e la rassegna iridata di Stoccolma (Svezia), programmata dal 22 al 28 marzo 2021 – è quanto mai appeso a un filo. Il protrarsi dell’emergenza sanitaria e la totale imprevidibilità dei prossimi mesi sta mettendo, ragionevolmente, a durissima prova la Federazione Internazionale che, al momento, sta provando tutte le strade possibili per garantire lo svolgimento dei due eventi. Contattato dall’Olimpic Channel il Vice Presidente delI’ISU, il russo, ha dato un piccolo aggiornamento sul quadro generale, riassumendo quanto successo nelle settimane precedenti: “Ad essere onesti, la situazione è, ovviamente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

OA Sport

Tutto quello che c'è da sapere sul fondo salva stati e sul dibattito che sta mettendo in difficoltà la maggioranza, in breve Sulla riforma del Mes c'è il via libera della Camera alla risoluzione di ma ...Il futuro delle competizioni più importanti della stagione di pattinaggio di figura – I Campionati Europei di Zagabria (Croazia), previsti dal 25 al 31 gennaio, e la rassegna i ...