Pasta fredda con tonno piselli e zucchine

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La è un’ottima ricetta per i pranzi o le cene estive. Comoda da portare anche in ufficio o in spiaggia, è veramente da provare. Un primo leggero e bilanciato anche per chi vuole rimanere in forma. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 280 g di farfalle 200 g diin scatola (peso netto) 180 g di1 zucchina grande 1 pezzetto di cipolla Sale fino q.b. Olio evo q.b. Peperoncino piccante (facoltativo) Per preparare lainiziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andremo a cuocere lanon appena l’acqua arriverà ad ebollizione. Quando l’acqua sarà arrivata a temperatura, salate e aggiungete la. Scolate la ...