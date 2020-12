Partita di Champions sospesa per presunto «insulto razzista» Ma è davvero così?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – Scene da manicomio nel corso delladel gruppo H diLeague, disputata ieri sera a Parigi fra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir: alle 18:55, 13° minuto del primo tempo, il gioco è stato interrotto per un» (negru, «nero» in rumeno) del quarto uomo nei confronti di un assistente tecnico della squadra turca che si trovava in panchina. «Insulti» fa naufragare ladiDopo un alterco durato otto minuti, e non riuscendo in alcun modo a placare l’ira della presunta «parte lesa», all’arbitro delle due squadre non è rimasto altro che far sgomberare il campo. Protagonista dell’incredibile episodio è il rumeno Sebastian Coltescu. La «colpa» del quarto uomo sarebbe stata ...