Parla il virologo Pregliasco: “L’immunità di gregge si otterrà ad una sola condizione” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fabrizio Pregliasco Parla dell’immunità di gregge e della certezza di una terza ondata. Vediamo insieme di cosa Parla il virologo “Che ci sia una terza ondata è del tutto certo” ha detto Pregliasco, virologo dell’Università di Milano. Parlando del vaccino anti covid ha inoltre aggiunto che per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge è necessario che si vaccini almeno il 70% della popolazione. E’ inoltre inutile sperare, secondo il virologo, che il vaccino ci renderà immediatamente liberi: bisogna mantenere le dovute accortezze e precauzioni ancora per tutto l’anno 2021. Foto di leo2014 da PixabayLEGGI ANCHE: Dpcm Natale, pessima notizia: non succederà quello in cui tutti speravano Il vaccino ci ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fabriziodell’immunità die della certezza di una terza ondata. Vediamo insieme di cosail“Che ci sia una terza ondata è del tutto certo” ha dettodell’Università di Milano.ndo del vaccino anti covid ha inoltre aggiunto che per raggiungere la cosiddetta immunità diè necessario che si vaccini almeno il 70% della popolazione. E’ inoltre inutile sperare, secondo il, che il vaccino ci renderà immediatamente liberi: bisogna mantenere le dovute accortezze e precauzioni ancora per tutto l’anno 2021. Foto di leo2014 da PixabayLEGGI ANCHE: Dpcm Natale, pessima notizia: non succederà quello in cui tutti speravano Il vaccino ci ...

