Paris Saint Germain-Basaksehir ripresa partita oggi in tv Canale | orario e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)tornano in campo dopo l’interruzione e si affrontano nella gara conclusiva della fase a gruppi di Champions League 2020/2021. La vittoria del Lipsia sul Manchester United ha già garantito ai parigini l’accesso agli ottavi di finale, ma con una vittoria si garantirebbero il primato ed un miglior sorteggio agli ottavi di finale. Lain programma mercoledì 9 dicembre alle ore 18:55, sarà trasmessa intv sul254 di Sky Sport, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.