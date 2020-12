Paola Perego, gli auguri alla figlia Giulia Carnevale con una foto vintage (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paola Perego, nella foto scelta per augurare buon compleanno alla figlia Giulia, ventottenne, ha i capelli più scuri, la frangia che tanto andava di moda negli anni Novanta. Gli occhi, però, non sono cambiati. E, azzurri, hanno continuato a guardare una realtà cui oggi è difficile dare confini razionali. «La mia principessa. Fa strano pensare che oggi lei ha un figlio meraviglioso, grande più o meno come lei in questa foto», ha scritto online la conduttrice, pubblicando un’immagine inedita insieme alla figlia, Giulia Carnevale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Paola Perego, nella foto scelta per augurare buon compleanno alla figlia Giulia, ventottenne, ha i capelli più scuri, la frangia che tanto andava di moda negli anni Novanta. Gli occhi, però, non sono cambiati. E, azzurri, hanno continuato a guardare una realtà cui oggi è difficile dare confini razionali. «La mia principessa. Fa strano pensare che oggi lei ha un figlio meraviglioso, grande più o meno come lei in questa foto», ha scritto online la conduttrice, pubblicando un’immagine inedita insieme alla figlia, Giulia Carnevale.

La conduttrice, in occasione del 28esimo compleanno della primogenita, ha pubblicato su Instagram un'immagine d'epoca, stretta alla figlia avuta da Andrea Carnevale. «Fa strano pensare che oggi lei ab ...

La conduttrice, in occasione del 28esimo compleanno della primogenita, ha pubblicato su Instagram un'immagine d'epoca, stretta alla figlia avuta da Andrea Carnevale. «Fa strano pensare che oggi lei ab ...