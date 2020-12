Pamela Petrarolo è di nuovo mamma a 44 anni | l’annuncio sui social

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) È finalmente nata la bambina che ha resoper la terza voltaall’età di 44. Ecco come l’attrice e volto di “Non è la Rai” ha annunciato la sua nascita.lo aveva già annunciato a maggio, in esclusiva a Pomeriggio 5, che sarebbe diventataper la terza volta. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il 6 dicembre Pamela Petrarolo ha dato alla luce la sua bimba avuta dal compagno Giovanni. Per l’ex stella di Non è la Rai si tratta della ...Non è la Rai, Pamela Petrarolo mamma per la terza volta Pamela Petrarolo finalmente è diventata mamma per la terza volta, infatti l'ex stellina di "Non è ...