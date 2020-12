(Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Boscaglia muove l’altra torre,per".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sul, Lorenzo, autore di una doppietta nella gara casalinga contro la Viterbese. A conti fatti, lo scorso 2 dicembre, ilè rimasto in piedi grazieferoce voglia di riscatto edfisicità del classe 2000, che nonostante stenti e critiche che hanno avversato il suo avvio di stagione, ha mostrato personalità, carattere e indole pugnace, impattando brillantemente il match da subentrante e firmando due gol pesantissimi e importantissimi.La sua doppietta non avrà fatto vincere la compagine di Boscaglia, ma gli ha certamente tolto di dosso un ...

WiAnselmo : #Palermo, Lucca per l’assalto alla Casertana: il baby attaccante rosa pronto a riprendersi la scena - Mediagol : #Palermo, Lucca per l’assalto alla Casertana: il baby attaccante rosa pronto a riprendersi la scena - WiAnselmo : #Palermo, verso il match contro la Casertana: le ultime sulle condizioni di Corrado, Lucca... - Mediagol : #Palermo, verso il match contro la Casertana: le ultime sulle condizioni di Corrado, Lucca... - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo, contro la #Casertana c'è #Lucca al centro dell'attacco. Occhio alla diffida' -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Lucca

Mediagol.it

Un Palermo smarrito cade in quel di Foggia per 2-0 e torna a volare basso dopo le ultime ottime prestazioni in campionato. I rosanero partono malissimo e si ritrovano alla fine della prima frazione di ...La formazione allenata da Marchionni ha già la metà dei punti necessari a raggiungere l’obiettivo programmato per questa stagione (la permanenza).