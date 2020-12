Padre e figlio si divertono con la gara di schiaffi. Ma il 19enne esagera e il padre muore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cominciano con un gioco, poi la tragedia. I protagonisti della terribile vicenda sono un padre e il figlio. Malcolm Chandler,di 48 anni e Ewan di 19. Tutto ha avuto inizio con un gioco ovvero con la gara di schiaffi, ma all’improvviso la tragedia a cui hanno assistito diversi testimoni presenti al nightclub Matchbox a Reading. La notizia è stata resa nota e diffusa dal Metro.co.uk. I testimoni increduli hanno raccontato nel dettaglio cosa è accaduto tra padre e figlio. Il 48enne inglese veterano dell’esercito, nonchè papà del 19enne, Ewan, avrebbe dato inizio al gioco. Uno schiaffo, a cui il ragazzo avrebbe risposto con un abbraccio. Ewan non si sarebbe dimostrato propenso a continuare la gara di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cominciano con un gioco, poi la tragedia. I protagonisti della terribile vicenda sono une il. Malcolm Chandler,di 48 anni e Ewan di 19. Tutto ha avuto inizio con un gioco ovvero con ladi, ma all’improvviso la tragedia a cui hanno assistito diversi testimoni presenti al nightclub Matchbox a Reading. La notizia è stata resa nota e diffusa dal Metro.co.uk. I testimoni increduli hanno raccontato nel dettaglio cosa è accaduto tra. Il 48enne inglese veterano dell’esercito, nonchè papà del, Ewan, avrebbe dato inizio al gioco. Uno schiaffo, a cui il ragazzo avrebbe risposto con un abbraccio. Ewan non si sarebbe dimostrato propenso a continuare ladi ...

