Ostenda-Brindisi oggi | orario | tv | streaming | programma Champions League basket

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Terzo appuntamento inper la Happy Casa. La squadra pugliese ospita questa sera i belgi dell’Ostende in un match molto importante e che può segnare il futuro europeo della truppa di coach Vitucci.ha vinto all’esordio contro il Pinar e perso poi con Burgos, mentre Ostende ha perso di misura contro i turchi e poi ha battuto di un punto gli spagnoli. Nel girone H tutte e quattro le squadre sono con un record di 1-1 e dunque questo terzo turno è fondamentale per i pugliesi. Qui di seguito ilcompleto del match, match valevole per la2020-2021. Sarà possibile seguire l’incontro in direttasu Eurosport Player e non perdetevi anche la ...

OA_Sport : Basketball Champions League 2020-2021: Brindisi ospita l’Ostenda nel terzo match della fase a gironi -

Ultime Notizie dalla rete : Ostenda Brindisi

OA Sport

L’Happy Casa Brindisi, dopo la pesante sconfitta subita per mano di Burgos nel turno precedente, che si è svolto in data 18 novembre, punta a ritrovare il successo, in Basketball Champions League 2020 ...L’Happy Casa Brindisi, dopo la pesante sconfitta subita per mano di Burgos nel turno precedente, che si è svolto in data 18 novembre, punta a ritrovare il successo, in Basketball Champions League 2020 ...