Orari TV GP Abu Dhabi F1 SKY e TV8 | il palinsesto

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tutto volge al termine, anche la Formula 1. La stagione 2020 si conclude, come ormai da anni, ad Abu, negli Emirati Arabi, in mezzo al deserto, ma anche al benessere. I titoli mondiali piloti e costruttori sono già assegnati, tuttavia la battaglia al centrogruppo è tutt’altro che finita. Come suo solito, il Gran Premio L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Hamilton in pole al Mugello, prima fila tutta Mercedes Lewis Hamilton vince al Mugello una gara folle. Tre le partenze da fermo Valtteri Bottas vince in Russia la gara di F1: ecco la classificaTV GP Eifel F1 2020 Sky e TV8: circuito del Nurburgring Lance Stroll positivo al Coronavirus: lo è anche il padre Lawrence Lewis Hamilton vince il GP del Portogallo: 4 piloti a pieni giri