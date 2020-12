Opportunità di collaborazione tra Italia e Emirati Arabi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le Opportunità di collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore della gestione del ciclo dell’acqua sono state al centro del quinto webinar organizzato dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi di cui l’Ambasciatore Nicola Lener, in collaborazione con la Khalifa University for Science and Technology e la Dubai Future Foundation nel quadro del progetto “Innov Italy UAE” come precisa il giornale Diplomatico . Il webinar, moderato dal prof. Ernesto Damiani della Khalifa University, ha messo a confronto ricercatori ed imprese per uno scambio di esperienze e di informazioni sui rispettivi progetti. Da parte Italiana sono stati illustrati alcuni interessanti progetti di economia circolare: in particolare, l’ing. Antonio Giuliano di ENEA ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) LeditraedUniti nel settore della gestione del ciclo dell’acqua sono state al centro del quinto webinar organizzato dall’Ambasciata d’ad Abu Dhabi di cui l’Ambasciatore Nicola Lener, incon la Khalifa University for Science and Technology e la Dubai Future Foundation nel quadro del progetto “Innov Italy UAE” come precisa il giornale Diplomatico . Il webinar, moderato dal prof. Ernesto Damiani della Khalifa University, ha messo a confronto ricercatori ed imprese per uno scambio di esperienze e di informazioni sui rispettivi progetti. Da partena sono stati illustrati alcuni interessanti progetti di economia circolare: in particolare, l’ing. Antonio Giuliano di ENEA ha ...

alessiamosca : RT @Itasean: Per #Biden potrebbero aprirsi nuove #opportunità di #collaborazione nell’#IndoPacifico, in particolare con l’#Indonesia che ha… - Itasean : Per #Biden potrebbero aprirsi nuove #opportunità di #collaborazione nell’#IndoPacifico, in particolare con l’… - _domenicomonaco : Se ti va, lascia la tua mail e ti aggiorneremo sulle nostre #opportunita di #collaborazione! #TecnologiePerPersone - bassairpinia : Zhangjiaji (CINA) / BELLUNO (ITALIA), UNA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE CHE APRE A IMPORTANTI OPPORTUNITA' -… - davideagazzi : RT @che_fare: Quali sono le opportunità di collaborazione pubblico-privato in Italia? | cheFare presente alla tavola rotonda di INCUBATORI… -

Ultime Notizie dalla rete : Opportunità collaborazione Cisco Webex: presentate nuove innovazioni per una collaborazione più inclusiva e un'esperienza di utilizzo simile a quella in presenza Fortune Italia