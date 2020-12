OPPO pensa a una rivoluzionaria soluzione modulare per le fotocamere del futuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fotografia su smartphone è uno dei punti su cui i produttori si stanno maggiormente focalizzando negli ultimi anni. La combinazione tra software e hardware sta portando gli smartphone a raggiungere dei risultati imbili fino a qualche anno fa. Nei giorni scorsi, è emerso un brevetto depositato dapresso l’Ufficio mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) che mostra come il colosso cinese intende innovare il comparto fotografico dei suoi dispositivi: la fotocameraremovibile. Un’idea simile a quella di un altro importante produttore cinese, Vivo. In fondo, entrambe le società fanno dell’innovazione la propria arma vincente. L’idea alla base del brevettoè quella di dotare i futuri smartphone con un modulo fotografico posteriore removibile, ossia staccabile dalla scocca, e dunque ...