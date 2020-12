Omicidio Willy, nuovo arresto per i fratelli Bianchi. Operazione dei carabinieri: cosa è successo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Tra i destinatari del provvedimento che dispone l’arresto ci sono anche i fratelli Bianchi, attualmente già detenuti in carcere, poiché indagati per l’Omicidio di Willy Montero Duarte, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre. Il provvedimento di oggi nasce da un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri, che ha consentito di accertare l’esistenza di un’organizzazione che spacciava ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Idel Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Tra i destinatari del provvedimento che dispone l’ci sono anche i, attualmente già detenuti in carcere, poiché indagati per l’diMontero Duarte, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre. Il provvedimento di oggi nasce da un’indagine condotta daidel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri, che ha consentito di accertare l’esistenza di un’organizzazione che spacciava ...

