Oltre lo sciopero degli statali. L'affanno dei non garantiti, senza voce (Di mercoledì 9 dicembre 2020) C'è una grande questione che lo sciopero dei dipendenti pubblici ha generato nel Paese. Sui social, al bar come nel dibattito politico. Con una pandemia che ha stravolto le dinamiche del mondo del lavoro, danneggiando pesantemente quello autonomo, la protesta degli statali che sono garantiti - dove per garantiti si intende il mantenimento del posto di lavoro e dello stipendio pieno - non era da evitare? La questione divide. Ma c'è un'altra questione, legata alla prima, altrettanto forte: chi sono i non garantiti? Sono le partite Iva, i rider, i braccianti, le badanti. E non solo. Sono milioni di lavoratori che non hanno voce, molte volte la forza di essere rappresentati dai sindacati. Indubbiamente i più colpiti dalla crisi. Come Covid ha diviso il Paese tra ...

